Keny Arroyo'nun Yetenekleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Spor

Keny Arroyo'nun Yetenekleri Tanıtıldı

Keny Arroyo\'nun Yetenekleri Tanıtıldı

Ekvadorlu gazeteci Villacreses, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun etkili özelliklerini anlattı.

12.02.2025 14:49
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Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun özellikle sol kanatta etkili olduğunu ve gol atmayı da sevdiğini söyledi.

Radio Area Deportiva'nın Spor Koordinatörü Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş'ın, Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'nun yeteneklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Hızlı ve özellikle sol kanatta çok etkili"

Keny Arroyo'nun bireysel yeteneklerinden bahseden Villacreses, "Hızlı bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Ama özellikle sol kanatta çok etkili. Orta sahada da oynayabiliyor. Kanatlardan ceza sahasına çapraz koşularla tehlikeli ataklar yapıyor. Hücum oyuncularıyla da iyi iletişim kurabilen bir futbolcu. Golcü değil ama gol de atıyor" ifadelerini kullandı.

"Başlangıçta uyum sağlaması biraz zor olabilir"

Gustavo Villacreses, Arroyo'nun siyah-beyazlı takımda düzenli forma giyeceğine inandığını ancak bir uyum sürecinin gerektiğini dile getirdi. Ekvadorlu gazeteci, "Saha dışında da çok sağlıklı bir oyuncu. Independiente'de karakteri nedeniyle oyuncu grubu tarafından çok seviliyor. Ayrıca Independiente'de futbol oynarken bir yandan onların ders çalışmalarını da sağlıyorlardı. Başlangıçta uyum sağlaması biraz zor olabilir ama iyi iş çıkaracak" şeklinde konuştu.

Villacreses, 18 yaşındaki futbolcuyu özellikleri açısından Manchester City'li Phil Foden'a benzettiğini de sözlerine ekledi.

"Beşiktaş onu büyük bonservis bedellerine satabilir"

Ekvadorlu gazeteci, ilerleyen yıllarda Keny Arroyo'nun siyah-beyazlı kulübe yüksek kazanç getirebilecek bir oyuncu olduğunu vurguladı. Villacreses, "Beşiktaş onu önümüzdeki yıllarda büyük bonservis bedellerine satabilir. Sadece yavaş yavaş onu desteklemeleri lazım. Ama Beşiktaş'ın da yapması gereken işler var. Anlaşma gereği Independiente, oyuncunun haklarının yüzde 50'sini hala elinde tutuyor" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

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