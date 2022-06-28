Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, bu sezon Bölgesel Kadın Basketbol ile BGL takımlarını güçlendireceklerini söyledi. Oyuncuların da basketbol oynamayı özlediğini belirten Çatal, "Bizi izlemeye devam edin, çok daha büyük başarılar hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kepez basketboluna şampiyon antrenör - Son Dakika

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