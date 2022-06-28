Kepez basketboluna şampiyon antrenör - Son Dakika
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Kepez basketboluna şampiyon antrenör

28.06.2022 10:54
Kepez basketboluna şampiyon antrenör

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın basketbol baş antrenörlüğüne, Beşiktaş'ta U-18 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluk kupası kaldıran Deniz Olgun getirildiYeni sezonda basketbola güçlü atılımlar gerçekleştiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kadın basketbol takımlarının baş antrenörlüğüne...

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın basketbol baş antrenörlüğüne, Beşiktaş'ta U-18 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluk kupası kaldıran Deniz Olgun getirildi

Yeni sezonda basketbola güçlü atılımlar gerçekleştiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kadın basketbol takımlarının baş antrenörlüğüne Beşiktaş'ta U-18 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluk kupası kaldıran Deniz Olgun'u getirdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve milli takımların altyapı antrenörlükleri yapmış olan Olgun, Turgut Özal Spor Salonu'nda ilk antrenmanını yaptırdı.

Hedef, büyük başarılar

Kariyerinde birçok sporcunun yetişmesine öncülük etmiş Olgun, profesyonelleşmek isteyen oyuncularına disiplini şart koşuyor. Oyuncunun 24 saatin 2 saatini ayırmasını yeterli görmeyen Olgun, başarı için odaklanmak gerektiğini söylüyor.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, bu sezon Bölgesel Kadın Basketbol ile BGL takımlarını güçlendireceklerini söyledi. Oyuncuların da basketbol oynamayı özlediğini belirten Çatal, "Bizi izlemeye devam edin, çok daha büyük başarılar hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

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