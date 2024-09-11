Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nu Kış Mevsiminde de Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nu Kış Mevsiminde de Açıyor

Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu\'nu Kış Mevsiminde de Açıyor

Kepez Belediyesi, her yaş ve kesimden Antalyalıların yüzme öğrenebilmesi için Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nun kapılarını kış mevsiminde de açıyor. Havuzda yetişkinler, gençler ve çocuklar için farklı seanslarda yüzme eğitimleri verilecek.

11.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, her yaş ve kesimden Antalyalıların yüzme öğrenebilmesi için Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nun kapılarını kış mevsiminde de açıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Varsak'ta bulunan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda kış mevsiminde yüzme eğitimlerini sürdürecek. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda yetişkinler, gençler ve çocuklar için farklı seanslarda yüzme eğitimleri verilecek. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü gerçekleştirilecek seanslar için kayıtlar alınmaya başladı. İlk dersler 17 Eylül'de başlayacak ve yaş gruplarının ders gün ve saatleri, yapılan başvurulara göre belirlenecek. Yüzme ve sutopu takımlarının antrenmanlarının gerçekleştirildiği havuzda, deneyimli antrenörler yüzme sporunun tüm inceliklerini katılımcılara aktaracak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Adnan Menderes, antalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nu Kış Mevsiminde de Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:45 Beşiktaş’a şok Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı Beşiktaş'a şok! Semih Kılıçsoy antrenmana çıkmadı
16:22 Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 11:03:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nu Kış Mevsiminde de Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement