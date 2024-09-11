Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu\'nu Kış Mevsiminde de Açıyor

Spor

Kepez Belediyesi, her yaş ve kesimden Antalyalıların yüzme öğrenebilmesi için Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nun kapılarını kış mevsiminde de açıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Varsak'ta bulunan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda kış mevsiminde yüzme eğitimlerini sürdürecek. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda yetişkinler, gençler ve çocuklar için farklı seanslarda yüzme eğitimleri verilecek. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü gerçekleştirilecek seanslar için kayıtlar alınmaya başladı. İlk dersler 17 Eylül'de başlayacak ve yaş gruplarının ders gün ve saatleri, yapılan başvurulara göre belirlenecek. Yüzme ve sutopu takımlarının antrenmanlarının gerçekleştirildiği havuzda, deneyimli antrenörler yüzme sporunun tüm inceliklerini katılımcılara aktaracak. - ANTALYA