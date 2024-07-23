Kepez Belediyesi Basketbol Kulübü Altyapıdan Geleceğin Takımını Oluşturuyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Basketbol Kulübü Altyapıdan Geleceğin Takımını Oluşturuyor

Kepez Belediyesi Basketbol Kulübü Altyapıdan Geleceğin Takımını Oluşturuyor

Antalya'da kadın basketbolda U16 ve U18 şampiyonluklarıyla Türkiye Şampiyonası'na üst üste katılan Kepez Belediyesi Basketbol Kulübü, altyapılarından geleceğin takımını oluşturuyor. Takım sporlarına yetenek taraması yapmaya başlayan kulüp, yeni sezonda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

23.07.2024 10:41  Güncelleme: 10:48
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Antalya'da kadın basketbolda U16 ve U18 şampiyonluklarıyla Türkiye Şampiyonası'na üst üste katılan Kepez Belediyesi Basketbol Kulübü, altyapılarından geleceğin takımını oluşturuyor.

Kendi altyapısından yetişen sporcularıyla üst liglere çıkmayı hedefleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün takım sporları, yaz spor okullarına gelen kursiyerlerinde yetenek taraması yapmaya başladı. Kadın basketbolda U16 ve U18 Antalya şampiyonluklarının ardından üst üste Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil eden tek takım olan Kepez'in kızları, yeni sezonda da başarılarını sürdürmek istiyor.

Takımlara davet ediliyor

Turgut Özal Spor Salonu'nda antrenmanlara gelen öğrenciler arasında, kulübün kendi altyapı oyuncuları da yer alıyor. Deneyimli basketbolcular ile birlikte parke ile tanışan yeni kursiyerler, daha çabuk öğreniyor. Öğrencileri gözlemleyen yardımcı koçlar, yetenekli olanları kış spor okullarına davet ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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