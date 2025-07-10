Kepez Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kurslarıyla Her Yaştan Vatandaşa Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kurslarıyla Her Yaştan Vatandaşa Hizmet Veriyor

Kepez Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kurslarıyla Her Yaştan Vatandaşa Hizmet Veriyor
10.07.2025 12:48  Güncelleme: 12:51
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Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi yüzme kursları, çocuklardan yetişkinlere toplamda 1902 kursiyere hizmet sunuyor. Başkan Mesut Kocagöz, spora ilginin artmasından ve sağlıklı nesiller yetiştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kepez Belediyesi'nin yaz dönemine özel olarak düzenlediği yüzme kurslarına, çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaş katılım sağlıyor. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu bu yaz bin 902 kursiyere hizmet veriyor. Yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Amacımız; sporla büyüyen, sağlıklı, öz güvenli ve başarılı nesiller yetiştirmek" dedi.

Yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen çocuklar, gençler ve yetişkinler için yüzme kursları düzenleyen Kepez Belediyesi, spora ilgi duyan her yaştan vatandaşa bir hizmet sunuyor. Kepez Belediyesi'nin çatısı altında hizmet veren Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, modern altyapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla yüzme sporuna başlamak isteyenler için ideal bir ortam sağlıyor. Şu anda bin 902 kursiyerin eğitim aldığı tesiste, kurslar yaş gruplarına göre planlanıyor. Havuzda düzenlenen kurslar; 6-12 yaş çocuk grubu,13-17 yaş genç bay ve bayan grubu, 13 yaş ve üzeri yetişkin bay ve bayan grubu olmak üzere üç ana kategoride yürütülüyor. Yeni başlayanlara yönelik eğitimlerde temel yüzme eğitimi ile birlikte serbest stil ve temel teknikler öğretilirken; bir yılı aşkın süredir eğitimlerine devam eden kursiyerler ise kurbağalama ve kelebek stili gibi ileri düzey teknikler öğretiliyor.

Lisanslı sporcular ve su topu takımları da bu tesiste

Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu yalnızca hobi amaçlı yüzme eğitimi vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Kepez Belediyesi'nin lisanslı sporcuları ile su topu takımlarına da antrenman imkanı sunuyor. Bu yönüyle tesis, amatör sporun yanında profesyonel sporculara da ev sahipliği yapıyor. Tesis, haftanın 6 günü hizmet verirken, temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle sadece pazartesi günleri hizmet veremiyor. Kepez Belediyesi, yüzme branşında sunduğu bu kapsamlı hizmetlerle, sporu tabana yaymayı ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Yaz boyunca devam edecek yüzme kursları sayesinde, hem çocuklar hem de yetişkinler fiziksel gelişimlerini desteklerken, aynı zamanda keyifli bir yaz tatili geçirme imkanı buluyor.

Sporla büyüyen nesiller

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilini sporla geçirmesi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından çok kıymetli. Kepez'de sporun her branşına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Amacımız; sporla büyüyen, sağlıklı, öz güvenli ve başarılı nesiller yetiştirmek. Yüzme havuzumuz da bunun en güzel örneklerinden biri" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kurslarıyla Her Yaştan Vatandaşa Hizmet Veriyor - Son Dakika

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