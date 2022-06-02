Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu - Son Dakika
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Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu

02.06.2022 11:58
Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu

Kepez Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Baraj Mahallesi'ne çok amaçlı spor salonu kazandırdı.

Kepez Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Baraj Mahallesi'ne çok amaçlı spor salonu kazandırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin doğu yakasına kazandırılan çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Baraj Mahallesi'ne inşa edilen çok amaçlı spor salonunu inceleme gezisinde bulunan Başkan Tütüncü'ye, Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır da eşlik etti. Beraberindeki heyetle çok amaçlı spor salonunu gezen Başkan Tütüncü, 2009'dan bu yana Kepez'de özellikle sporda tesisleşme noktasında çok büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

"Spora hizmet"

Kapalı ve açık birçok spor tesisini gençlerin ve Türk sporunun hizmetine sunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, "Bizim en önemli önceliklerimizden birisi de gençlerimizin hem beden sağlığı, hem de ruh sağlığı açısından spor yaparak geleceğe yürümeleridir. İyi bir vatandaş olma noktasında manevi değer edinebilmelerinin başında spor geliyor. O bakımdan sporu çok önemsiyoruz, halka spor yaptırmayı, gençlere spor yaptırmayı çok önemsiyoruz. Tesisleşme noktasında Kepez'in Doğu Mahallelerinden birinde de böyle birçok sporun aynı anda yapılabileceği, farklı faaliyetlerin yapılabileceği bir salona ihtiyaç vardı. Bu bakımdan Baraj Mahallemizde belediyemize ait olan bir arazi üzerinde yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bölge gençlerinin kullanabileceği, sportif açıdan kendilerini geliştirebileceği, spor yapabileceği güzel bir tesisi şimdi Kepez'in hizmetine sunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kısa bir süre önce başlayan bu çok amaçlı spor salonu çalışmamız tamamlanarak, açılışa hazır hale geldi. Baraj Mahallesi'ne ve Kepez'e verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Genç nüfusu yüksek bir ilçe"

Çocuk ve gençlerin sporla büyümesi için Kepez Belediyesi olarak, hizmette sınır tanımadıklarını ifade eden Başkan Tütüncü, "2009'da yola çıkarken Kepez genç nüfusu yüksek bir ilçe idi. Bu bakımdan 'genç nüfusuyla birlikte nitelikli bir gençlik meydana getirip, bir gençlik ilçesi haline gelmeliyiz' demiştik. Çok şükür bu hedeflerimize bu tesislerle ve bu tesislerde yapılan çalışmalarla erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeni spor salonumuz Kepez'e, Baraj Mahallemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun " diye konuştu. - ANTALYA

Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu
Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu
Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu
Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu - Son Dakika


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