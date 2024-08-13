Kepez Belediyespor Kulübü\'nde Anneler ve Çocukları Birlikte Antrenman Yaptı

Spor

Kepez Belediye spor Kulübü'nün tekvando kursunda, anneler çocuklarıyla birlikte antrenman yaparak, hem spor ortamını deneyimledi hem de keyifli dakikalar geçirdi.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün yaz spor okulları tekvando kursiyerleri, anne ve büyükanneleriyle birlikte unutulmaz bir antrenman saatinde buluştu. Velilere spor ortamını tanıtmak ve çocukları düzenli spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu özel antrenmanda, keyifli anlar yaşandı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki antrenmanda anneler, bu kez lobide beklemek yerine çocuklarıyla antrenman yaptı.

Oyunlar ile eğlendiler

Çocuklar ve ebeveynler, sırasıyla tuttukları tekvando raketlerine tekme attıktan sonra koruma ekipmanlarını takarak bir gösteri maçı gerçekleştirdi. Hızlı ve dengeli olmayı gerektiren, eğlenceli çeşitli oyunlar oynayan katılımcılar, finalde birbirlerine bayrak selamı yaptıktan sonra çocuklarını alkışlayarak vedalaştı. Çocuklarını mutlaka spor yapmaya teşvik etmelerini isteyen antrenör Derya Uyankaya, günün anısını toplu bir fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. - ANTALYA