Kepez Belediyespor ve AGGİG U18 Takımları Dostluk Maçında Buluştu

Kepez Belediyespor Kulübü ile Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü (AGGİG) U18 takımları, 5 periyotluk dostluk maçında yeteneklerini tarttı.
Antalya'nın iddialı basketbol takımlarından Kepez Belediyespor Kulübü ile AGGİG U18 Erkek Takımları, dostluk maçında karşı karşıya gelerek yeteneklerini sergiledi. Antalya şampiyonluğunun güçlü adayları, Turgut Özal Spor Salonu'nda karşılaştı. Antrenmanlarda uyguladıkları taktikleri parkede deneyen 2 takım, 4 periyot sonunda ekstra bir periyot daha oynadı. Maçın sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştiren basketbolcular, resmi sezonda birbirlerine başarı diledi. - ANTALYA
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