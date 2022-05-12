Kepez'de otodrag heyecanı - Son Dakika
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Kepez'de otodrag heyecanı

12.05.2022 14:54
Kepez'de otodrag heyecanı

Kepez Drag Pisti, 14-15 Mayıs tarihlerinde hız tutkunlarını ağırlayacak.

Kepez Drag Pisti, 14-15 Mayıs tarihlerinde hız tutkunlarını ağırlayacak.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak test ettiği ve açılışının ardından nefes kesen yarışlara sahne olan Drag Pisti, hafta sonu heyecan dolu saatlere ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesince düzenlenen Otodrag Yarışına Türkiye'nin dört bir köşesinden sporcuların katılımı bekleniyor. Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine sunduğu Kepez Drag Pisti'ndeki yarışlar, 14 Mayıs Cumartesi günü antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile başlayacak. Hız tutkunlarını buluşturacak yarışlar 15 Mayıs Pazar günü heyecanlı dakikalara sahne olacak. - ANTALYA

Kepez'de otodrag heyecanı
Kepez'de otodrag heyecanı
Kepez'de otodrag heyecanı

YORUMLAR
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Kepez'de mahalle sakinlerinin buluşabileceği ev yapıldı Kepez'de mahalle sakinlerinin buluşabileceği ev yapıldı Şafak Mahallesine Kepez Evi Şafak Mahallesine Kepez Evi

Hakan Tütüncü, Cessna, Mayıs, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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