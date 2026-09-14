Kepez'de otodrag şampiyonasının 3. ayağı 6 kategoride tamamlandı - Son Dakika
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Kepez'de otodrag şampiyonasının 3. ayağı 6 kategoride tamamlandı

Kepez\'de otodrag şampiyonasının 3. ayağı 6 kategoride tamamlandı
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Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular 402 metrelik pistte 6 ayrı kategoride mücadele etti ve dereceye girenler ödül töreniyle belirlendi.

Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Sporcular, 402 metrelik pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 3. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen final mücadelelerinin ardından sona erdi. Motor sporları tutkunlarını Kepez'de buluşturan organizasyonda sporcular, kısa mesafede en yüksek performansı ortaya koymak için mücadele etti. Kepez Yeni Drag Pisti'nin 402 metrelik bölümünde gerçekleştirilen yarışlarda, antrenman ve sıralama turlarının ardından sporcular final etaplarında start aldı.

Motor gücü, hız, refleks ve sürüş becerisinin ön plana çıktığı yarışlar, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen yarışmacılar, Sınıf 1 (Street), Sınıf 2 (Super Street), Sınıf 3 (Pro-Street), Sınıf 4 (Drag), Sınıf 5 (Pro-Drag) ve Sınıf 6 (Super Pro Drag) olmak üzere 6 ayrı kategoride mücadele etti. Yarış boyunca sporcuların pistteki mücadelesi büyük ilgi görürken, dereceye giren isimler de final etaplarının ardından belli oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Organizasyon, sporcuların yanı sıra motor sporlarına ilgi duyan vatandaşları da Kepez Yeni Drag Pisti'nde bir araya getirdi. Yarışlarda farklı saniye kategorilerinde mücadele eden sporcular arasında dereceye giren isimler şöyle sıralandı. 13 saniye ve üzeri kategorisinde Ali İnandım birinciliği kazanırken, Fatih Bakır ikinci oldu. 12-13 saniye kategorisinde ise Ümit Çalışkan birinci, Gökhan Gülderen ikinci, Mehmet Yıldırım ise üçüncü oldu.

Yarışların 11-12 saniye kategorisinde Onur Akın Çakıcı birinciliği elde ederken, Ali Fırtına ikinci oldu. 10-11 saniye kategorisinde ise Ahmet Çalışkan birinci, Erdinç Erdoğan ikinci, Satılmış Yiğit ise üçüncü oldu. 9-10 saniye kategorisinde de Murat Kaplan birincilik kürsüsünde yerini alırken, Emre Erdoğan ikinci, Muhammed Pişkin üçüncü oldu. 8 saniye kategorisinde ise Kadir Akalın birinciliği elde etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez'de otodrag şampiyonasının 3. ayağı 6 kategoride tamamlandı - Son Dakika

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