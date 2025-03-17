Kepez\'de Yeni Motor Sporları Yarış Alanı Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, seçim vaadi 107 projeden biri olan 'Motor Sporları Yarış Alanı' projesinin yapım çalışmaları Varsak'ta devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, drag pistinde 7 bin 520 metre karelik alanda zeminin güçlendirilmesi ve dayanıklılığını artırılması için Pilentmiks (PMT) serimi yaptı.

Kepez Belediyesi'nin Varsak'ta hayata geçireceği drag pistinin zemin hazırlıkları sürüyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacak drag pistinin zemininin güçlendirilmesi ve dayanıklılığının artırılması için büyük bir çalışma yürütüyor. Pistin yapımı için 7 bin 520 metrekarelik alanda zemin güçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda pist alanında Pilentmiks (PMT) serimi yapıldı. 2 bin 750 ton PMT kullanılan alanda, zemin dayanıklılığı artırıldı. Zemin hazırlığı ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt döküm işlemine geçilecek.

Ayrıca, drag pistinin yaklaşık 800 metre uzunluğundaki üç şeritli kısmı, Kepez Belediyesi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Oto-Drag Talimatına uygun şekilde inşa ediliyor. Pistin start düzlüğü olarak 30 metre, start-finiş arası 400 metre, finiş sonrası frenaj mesafesi ise 400 metre olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Yarış koridorunun her iki yanına su bariyerleri konulacak ve pist etrafında beton bariyerlerle güvenlik önlemleri alınacak. Pistin yanı sıra motor sporları yarış alanında portatif tribünler de bulunacak. Varsak bölgesinde yapılan bu yeni drag pisti, eski drag pistinin kaldırılmasından sonra hız tutkunlarına yeni bir alan sunacak. Bir önceki yönetim döneminde Odabaşı Mahallesi'ndeki 9370 Sokak'ta yer alan eski drag pistinin çevresinde konutların inşa edilmesiyle, yolun trafiğe açılması zorunlu hale gelmişti. Bu nedenle eski pist kaldırılarak, yeni pist Varsak'a taşınacak. - ANTALYA