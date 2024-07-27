Kepez Drag Pisti\'nde Drag Şampiyonası Başladı

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Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Kepez Belediyesi'nin Drag Pistinde 56 yarışmacının katılımıyla start aldı. Antrenman ve sıralama turları ile başlayan yarışların ilk gününde sporcular yarın birincilik için yarışacakları pist alanını tanımaya çalışıyorlar.

Kepez'de Motodrag heyecanı yaşanıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Kepez Drag Pisti'nde başladı. Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki hız tutkunlarını Kepez'de bir araya getirdi. Farklı illerden 56 sporcunun katıldığı ve 2 gün boyunca devam edecek olan yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı. Sporcular, antrenman turları ile yarın birincilik için yarışacakları pist alanını tanımaya çalışıyorlar.

Yarışlar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıfı olmak üzere 10 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. 28 Temmuz Pazar günü ise, birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti'nde devam edecek. Sporcular, birincilik kupası için kıyasıya mücadele edecekler.

Kepez Belediyesi, Motodrag yarışlarında her türlü olumsuzluğa ve kazaya karşı gerekli önlemleri aldı. Kepez Belediyesi'nin birimleri, Kepez Sağlık Merkezi'nin ambulans ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, ayrıca itfaiye ekipleri de acil bir duruma karşı pist alanında hazır bekliyor. Bu sayede yarışlar sırasında oluşabilecek herhangi bir acil duruma anında müdahale edilebilecek ve yarışmacılar ile izleyicilerin güvenliği en üst seviyede sağlanmış olacak. - ANTALYA