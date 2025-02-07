Kepez U18 Takımının Genç Yeteneği Yeni Sezonda Üst Liglere Hazırlanıyor

Spor

Son 10 yıldır Kepez'in formasıyla basketbol oynayan U18 takımının uzunları, yeni sezonda üst liglerde veya girmek istedikleri üniversitelerin takımlarında sayı yapacak.

Kepez'in okullarında yapılan yetenek taramalarında ve Kepez Belediye spor Kulübü'nün spor kursları sayesinde 8 yaşında keşfedilen sporcular, yıllarca takımlarda yer alarak yeteneklerini geliştirdi. Şimdi ise 18 yaşına ulaşan bu gençler, spor hayatlarını kazanmak istedikleri üniversitelerin takımlarında sürdürmeye hazırlanıyor. Son dört yıldır kendi yaş kategorilerinde ilk sıralarda yer alarak finallerde boy gösteren Kepez'in çocukları, bu sezonda U18 kategorisinde çeyrek finale kadar yükseldi. Finalist basketbolculardan beşi U18'de yoluna devam ederken, U16 takımından yedi oyuncu takıma dahil edilerek Nisan ayında ilk antrenmanlara başlayacak.

Ortalama olarak son 10 yıldır Kepez'in formasını terleterek 18 yaşına gelen oyuncular ise, teklif almaları halinde bölgesel ya da 2'inci Lig'deki spor hayatlarına devam edebilecek. Her biri lisanslı olan genç basketbolcular, üniversite heyecanı yaşıyor. - ANTALYA