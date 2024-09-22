Kepezspor\'dan Tarihi Galibiyet: 6-0

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 4. hafta mücadelesinde Kepezspor, kendi evinde karşılaştığı Afyonspor'u 6-0 yenerek, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Farklı galibiyet ile sona eren karşılaşmayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz büyük bir heyecanla izledi.

Kepezspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 4. hafta mücadelesinde Kepez Hasan Doğan Stadı'nda Afyonspor'la karşı karşıya geldi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, taraftarlarla beraber karşılaşmayı tribünden büyük bir heyecanla izledi. Afyonspor'u evinde ağırlayan Kepezspor, ilk yarıdan itibaren sahada büyük bir hakimiyet sağladı. Maçın 40'ıncı dakikasında Cerem Talha Dinçer'in attığı golle 1-0 öne geçerek, ilk yarıyı galibiyetle kapattı. İkinci yarıya rüzgar gibi başlayan takım, 49 dakika da Ahmet Demirli, hemen ardından Murat Yılmaz, 87. dakikada Safa Kınalı, 90+1 ve 90+3. dakikalarda Üstün Bilgin'in golleriyle 6-0'lık galibiyet elde edildi. Kepezspor, sezon boyunca beklediği ilk galibiyeti kendi sahasında elde etti. Kepezspor, ligin 5. haftasında deplasmanda 29 Eylül Pazar günü Bursa temsilcisi İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA