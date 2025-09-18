Kepezspor, Denizli İdmanyurdu'nu Penaltılarla Geçti - Son Dakika
18.09.2025 12:56  Güncelleme: 13:00
Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Kepezspor Futbol A.Ş., Denizli İdmanyurdu'nu penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten karşılaşmada, penaltılarda Fehmi, Sarkan, Emre Can ve Kadirhan'ın golleriyle başarı kazanıldı.

Kepezspor Futbol A.Ş., Denizli İdmanyurdu'nu penaltı atışlarında Fehmi, Sarkan, Emre Can ve Kadirhan'ın isabetli vuruşlarıyla 4-2 mağlup etti.

Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde büyük bir heyecan yaşandı. Kepezspor Futbol A.Ş., Denizli İdmanyurdu'nu penaltılar sonucunda mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta nefesler tutuldu, turu getiren sevinç ise penaltılarda geldi. Maçın 90 dakikası 0-0 sonuçlandı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara taşındı. Penaltı atışlarında Fehmi, Sarkan, Emre Can ve Kadirhan'ın golleriyle Kepezspor, rakibini 4-2 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Teknik Direktör Emin Pehlivanlar, 120 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayan futbolcuları kutlayarak, "Taraftarımızın desteğiyle bu başarıyı elde ettik" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, "Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Kepezspor'umuzun başarısı tüm şehrimize moral oldu" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Emre Can, Denizli, Futbol, Kepez, Yaşam, Spor, Son Dakika

