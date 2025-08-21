Kepezspor, Karacebeyspor ile Sezonu Açıyor - Son Dakika
Kepezspor, Karacebeyspor ile Sezonu Açıyor

Kepezspor, Karacebeyspor ile Sezonu Açıyor
21.08.2025 10:49  Güncelleme: 10:52
Kepezspor, ligin ilk haftasında Cumartesi günü Karacebeyspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Emin Pehlivanlar, takımın hazır olduğunu belirtti ve puan hedeflediklerini ifade etti. Başkan Mesut Kocagöz ise takıma başarılar diledi.

Ligin ilk haftasında cumartesi günü Karacebeyspor ile karşılaşacak Kepezspor, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Kepezspor, deplasmanda Karacabeyspor ile karşılaşacak. Sezona moralli bir başlangıç yapmayı hedefleyen Kepez ekibi, karşılaşmadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Emin Pehlivanlar, maç öncesi yaptığı açıklamada takımın fiziksel ve mental olarak hazır olduğunu belirterek, "Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımızı bu maça en iyi şekilde hazırladık. Zorlu bir deplasman bizi bekliyor ama hedefimiz sahadan puan ya da puanlarla dönmek" dedi. Karşılaşma, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, Karacabey deplasmanı öncesi takıma başarılar dileyerek, "Yeni sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Takımımıza güveniyoruz, sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyoruz. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Son Dakika Spor Kepezspor, Karacebeyspor ile Sezonu Açıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kepezspor, Karacebeyspor ile Sezonu Açıyor - Son Dakika
