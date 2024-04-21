Kepezspor TFF 3. Lig 1. Grup Şampiyonluğunu Kutladı

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederken, sahasında karşılaştığı Ayvalıkgücü karşılaşmasının ardından kupasını aldı.

Kepezspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Şampiyon Kepezspor sahasında Ayvalıkgücü maçının ardından kupasına kavuştu. TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor geçtiğimiz hafta Mardin 1969 deplasmanından aldığı 3 puan ile matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Ayvalıkgücü Belediyespor ile bugün evinde karşılaşan Kepezspor karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Karşılaşmayı Kepez Belediyesi Meclis Üyeleri, Kepezspor Futbol Başkanı İsmail İltemir, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve protokol takip etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün fotoğrafının bulunduğu ve #MESUTKOCAGÖZYALNIZ DEĞİLDİR tişörtü ve Kepezspor atkısı protokol koltuğunda yer aldı. Taraftarların da giydiği tişört ile Kocagöz'e destek sloganları atıldı. Ayvalıkgücü karşılaşmasının son düdüğün çalmasıyla futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek saha içinde kurulan platforma davet edildi. Kepez Belediyesi Meclis Üyeleri, Kepezspor Futbol A.Ş Başkanı İsmail İltemir, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla madalya takdimi gerçekleşti. Son olarak anons edilen takım kaptanı Deniz Keskinin sahneye gelmesiyle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Kepezspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de ter dökecek. - ANTALYA