Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında 2. golünü attı

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşısında bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren gol, 25 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Milli oyuncu 9. dakikada Metehan'ın uzun topunda kaleci Deniz'in de hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bir önceki lig maçında Konyaspor karşısında da ağları sarsan Kerem, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

70 dakika sahada kalan Kerem, yerini Yunus Akgün'e bıraktı. - İSTANBUL