Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası Avrupa! Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu, rotayı Avrupa'ya kıracak. Milli yıldızın sezon sonunda kendisine ilgi gösteren bir Avrupa kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

15-20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Avrupa'da oynamak isteyen Kerem Aktürkoğlu kendisine ilgi gösteren kulüplerden birinin formasını giymek istiyor. Haberde sarı-kırmızılıların milli yıldıza 15-20 milyon euro değer biçtiği belirtildi.

12 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asist katkısı verdi.