Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası Avrupa! Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu, rotayı Avrupa'ya kıracak. Milli yıldızın sezon sonunda kendisine ilgi gösteren bir Avrupa kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Avrupa'da oynamak isteyen Kerem Aktürkoğlu kendisine ilgi gösteren kulüplerden birinin formasını giymek istiyor. Haberde sarı-kırmızılıların milli yıldıza 15-20 milyon euro değer biçtiği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asist katkısı verdi.
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