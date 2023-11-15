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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası Avrupa! Galatasaray'ın kasasını dolduracak - Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası Avrupa! Galatasaray'ın kasasını dolduracak

15.11.2023 09:05  - Güncelleme: 09:41

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre milli futbolcu, 15-20 milyon euro bonservis karşılığında Avrupa'ya yelken açacak.

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla taraftarın tepkisini çeken Kerem Aktürkoğlu, rotayı Avrupa'ya kıracak. Milli yıldızın sezon sonunda kendisine ilgi gösteren bir Avrupa kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

15-20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Avrupa'da oynamak isteyen Kerem Aktürkoğlu kendisine ilgi gösteren kulüplerden birinin formasını giymek istiyor. Haberde sarı-kırmızılıların milli yıldıza 15-20 milyon euro değer biçtiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'ya yelken açıyor! İngilizler bonservisini bile yazdı

12 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asist katkısı verdi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası Avrupa! Galatasaray'ın kasasını dolduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası Avrupa! Galatasaray'ın kasasını dolduracak - Son Dakika
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