Kerem Aktürkoğlu: Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu: Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti

12.06.2022 01:20
Kerem Aktürkoğlu: Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti

A Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kazanılan Lüksemburg karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "En zor rakibimiz Lüksemburg'du.

A Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kazanılan Lüksemburg karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "En zor rakibimiz Lüksemburg'du. İyi futbol oynadılar, biz de iyi karşılık verdik. Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti, bunu da başardık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, 4 maçtan kesin olarak 12 puan toplamak istediklerini vurgulayarak, "Hiçbir fire vermeden, 4 galibiyet almak istiyorduk. Hocamız da söyledi; iyi futbol, bol gollü bitirecektik. 3'te 3 yaptık. En zor rakibimiz Lüksemburg'du. İyi futbol oynadılar, biz de iyi karşılık verdik. Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti, bunu da başardık. Sıradaki maçı da kazanıp, Litvanya'yı evimizde yenip, 4'te 4 yapıp, kayıpsız bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

'UMARIM GALİBİYETLE AYRILIRIZ'

Litvanya maçının İzmir'de oynanacak olmasını da değerlendiren başarılı oyuncu, "Onlar gerçekten benim söylememe gerek olmadan gerekeni yapacaklardır. Stat büyük ihtimal 'ful' olur ve biz de onlara güzel futbolla galibiyet hediye etmek istiyoruz. Umarım bizi desteklemeye devam ederler ve biz de umarım galibiyetle ayrılırız" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Lüksemburg, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu: Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti - Son Dakika

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