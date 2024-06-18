Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 6. golünü kaydetti - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 6. golünü kaydetti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşırken, millilerin 3. ve son golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Maçın 90+7. dakikasında Gürcistan'ın kullandığı korner sonrasında kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem ilerleyip ceza sahası dışından boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 6. gol sevincini yaşadı. Maça yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi.

18.06.2024 21:43
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 6. golünü kaydetti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşırken, millilerin 3. ve son golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Maçın 90+7. dakikasında Gürcistan'ın kullandığı korner sonrasında kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem ilerleyip ceza sahası dışından boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 6. gol sevincini yaşadı.

Maça yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 6. golünü kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'nda 6. golünü kaydetti - Son Dakika
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