Kerem Aktürkoğlu\'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Benfica forması giyen yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, transferi resmiyete dökmek için Portekiz'de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ

Fenerbahçeli yetkililer, Kerem'in kulübü Benfica'yı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncunun transferine sıcak bakmıyor.

Transferin yankıları sosyal medyada da büyük oldu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları sürece tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski oyuncularının ezeli rakibe gitmesini istemezken, Fenerbahçeliler ise ikiye bölündü. Bazı taraftarlar transferi desteklerken bazıları yönetime tepki gösteriyor.

MERT HAKAN VE İRFAN TELEFON AÇTI

Kerem'in sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı, Benfica'dan transferin kolaylaştırılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan, daha önce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nun arası da düzeldi. Takvim'in haberine göre, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Kerem'le telefonla görüşerek, "Hiç canını sıkma, Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dedi. Bu görüşmenin ardından Kerem'in de moral bulduğu ifade edildi.