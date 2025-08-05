Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş

Kerem Aktürkoğlu\'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş
05.08.2025 09:35
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Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerilim sonrası iki oyuncu arasında iletişim kopmuştu. Ancak Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem'e sürpriz bir destek geldi. Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, milli yıldızla telefonla görüşerek destek verdi.

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Benfica forması giyen yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, transferi resmiyete dökmek için Portekiz'de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ

Fenerbahçeli yetkililer, Kerem'in kulübü Benfica'yı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncunun transferine sıcak bakmıyor.

Transferin yankıları sosyal medyada da büyük oldu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları sürece tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski oyuncularının ezeli rakibe gitmesini istemezken, Fenerbahçeliler ise ikiye bölündü. Bazı taraftarlar transferi desteklerken bazıları yönetime tepki gösteriyor.

MERT HAKAN VE İRFAN TELEFON AÇTI

Kerem'in sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı, Benfica'dan transferin kolaylaştırılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan, daha önce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nun arası da düzeldi. Takvim'in haberine göre, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Kerem'le telefonla görüşerek, "Hiç canını sıkma, Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dedi. Bu görüşmenin ardından Kerem'in de moral bulduğu ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz telefon: Alo ben Mert Hakan Yandaş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bahattin Eser:
    at yalanı , anladınız inananı :)) 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    seneye cengiz ünder gibi kiralık gider 0 0 Yanıtla
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