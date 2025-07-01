Kerem Aktürkoğlu\'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz

Leman dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik çirkin saldırısına Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sessiz kalmadı. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.

'YERE BATSIN AŞAĞILIK ZİHNİYETİNİZ'

26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.