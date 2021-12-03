Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo ve Messi'yi sollladı
03.12.2021 21:37
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Transfermarkt'ta kasım ayının en çok tıklanan profili oldu. 535 bin 950 tıklanmayla zirvede yer alan milli futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı. Listede Mesut Özil 4. sırada yer alırken Morutan 8, Cicaldau 10. oldu.
Kasım ayında hem A Milli Takım hem de Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Kerem Aktürkoğlu, dünyanın en büyük futbolcu verisine sahip olan internet sitelerinden Transfermarkt'ta kasım ayının yıldızı oldu.
MESUT ÖZİL, MORUTAN VE CICALDAU DA LİSTEYE GİRDİ
Kasım ayında profili 535 bin 950 kez tıklanan Kerem Aktürkoğlu zirvede yer alırken, milli yıldızı Cristino Ronaldo ve Lionel Messi takip etti. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 315 bin 823 tıklanmayla 4. sırada yer alırken, Morutan 153 bin 783 ve Cicaldau 135 bin 142 tıklanmayla ilk 10'a girme başarısı gösterdi.
Transfermarkt'ta en çok tıklanan ilk 10 profil şöyle:
- Kerem Aktürkoğlu - 535 bin 950
- Cristiano Ronaldo - 460 bin 828
- Lionel Messi - 392 bin 399
- Mesut Özil - 315 bin 823
- Dani Alves - 215 bin 802
- Talisca - 176 bin 959
- Lewandowski - 159 bin 884
- Morutan - 153 bin 783
- Erling Haaland - 147 bin 105
- Cicaldau - 135 bin 142
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