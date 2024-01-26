Kerem Aktürkoğlu: Gol atmadığım maçlarda da etkiliyim

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Sahaya çıktığım zaman benim işim gol atmak, asist yapmak ve takımıma yardımcı olmak. Ben bunu genelinde takıma daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye sahaya çıkıyorum. Bugün 2 gol attım, geçen hafta da 2 gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da etkili maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçta 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, sözlerine gol sevincine dair açıklamalar yaparak başladı. Gol sevincinin bir anlamının olmadığını aktaran Kerem, "Belki maç anındaki bir şeylerin patlaması olabilir. Çünkü ikinci gol ile 2-1 öne geçtik. Ondan sonra böyle bir rahatlama, 2-1 öndeyiz. Onun şeyi, ekstra bir şey yok" diye konuştu.

"GOL KAÇIRDIKTAN SONRA BENDEN DAHA FAZLA KİMSE ÜZÜLEMEZ"

Sahaya hiçbir zaman birilerine bir şeyleri kanıtlamak için çıkmadığını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Mevkii gerekmeksizin. Hocam bana oraya geç dediği zaman ya da buraya geç dediği zaman oynuyorum. Pozisyonlar kaçıyor, dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyonun tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özeleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem bitiricilik konusunda gol olmadı. Ben normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bunun üzerine de gidiyorum. Geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece iki hafta önce bitiricilik konusunda 'Harikasın' diye övgüler yağdıran medya tarafının iki hafta sonra 'Kerem'in bitiriciliği kötü' demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir, taraftarın tepkisi olabilir. Bunlar gayet normal ama bunun böyle gerçekten bir sıkıntıymış gibi veya bir eksikmiş gibi yansıtılması bence doğru değil" ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKTIĞIM ZAMAN BENİM İŞİM TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK"

Galatasaray kariyerinde 41 gole ulaşarak milli takımın ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Hasan Şaş'ı geçtiğinin hatırlatılması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Hasan Hoca'yla zaman zaman tesislere geldiği zaman görüşüyoruz. O da kendi deneyimlerini bize aktarıyor. Gerçekten o da çok güzel bir insan. Çok da büyük bir futbolcuydu. Mevkimiz aynı. Onu geçmiş olmak gerçekten güzel bir şey ama tabii ki istatistikler konuşuldukça güzel. Ama sahaya çıktığım zaman benim işim gol atmak, asist yapmak ve takımıma yardımcı olmak. Ben bunu genelinde takıma daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye sahaya çıkıyorum. Bugün 2 gol attım, geçen hafta da 2 gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da etkili maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı."

"BEN KAOS ORTAMINDAN HOŞLANAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Daha önce verdiği bir röportajda kendisine mobbing uygulandığını anlatan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir girişimin olmadığını aktardı.

Röportajdan sonra pişman olduğunu ifade eden Kerem, "Söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi" diyerek sözlerini tamamladı.