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Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında 10. golünü attı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında 10. golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında attığı gollerle bu sezonki 10. golünü kaydetti. Aktürkoğlu, 80. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 4-1 yaptı ve uzatma dakikalarında da skoru 5-1'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı. Aktürkoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında 10. golünü attı
21.01.2024 - 21:11,
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında kaydettiği gollerle bu sezonki 10. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Trabzonspor'u 5-1 yenerken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı. Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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