Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yaptı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile oynarken, sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Kerem Demirbay hat-trick yaptı. Mücadelenin 40. dakikasında sol kanattan Dries Mertens'in pasıyla topla buluşan Demirbay, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi (3-1). 45. dakikada da Mauro Icardi'nin pasında topu alan 30 yaşındaki futbolcunun yine ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti (4-1). 64. dakikada kazanılan penaltıda Mauro Icardi, topu Kerem Demirbay'a bıraktı ve Kerem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu (5-2).
Maçta hat-trick yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Kerem Demirbay bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Kerem ayrıca kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Müsabakaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinin ardından Kerem Demirbay, kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla sevinçlerini dile getirdi.
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