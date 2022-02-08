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Kerem Demirbay'dan Newcastle United'a ret - Son Dakika

Kerem Demirbay'dan Newcastle United'a ret

08.02.2022 14:34
Kerem Demirbay'dan Newcastle United'a ret

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini kabul etmedi.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini kabul etmedi.

Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılması sonrası Eddie Howe'un isteğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ile transferin son gününe kadar görüşmelerini sürdürdü ancak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Leverkusen'de devam etmek istediğini iletti. Gelecek sezon Şampiyonlar Lig'inde forma giyme isteğini İngiliz kulübüne ileten Demirbay, Almanya'da kaldı.Almanya Milli Takım forması da giyen orta saha oyuncusu 2019 yılında Hoffenheim'dan 32 milyon Euro'ya Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.


- İstanbul
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Kerem Demirbay, Bundesliga, Leverkusen, Bayer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kerem Demirbay'dan Newcastle United'a ret - Son Dakika Spor


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