Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt - Son Dakika
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Spor

Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Konyaspor'un golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolculara "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusu yöneltildi. Bu soruya Kerem Demirbay "Biz Türk'üz kardeşim" yanıtını verdi.

28.02.2025 10:01
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Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar fair play kuralı sayesinde çeyrek finale yükseldi.

"BİZ TÜK'ÜZ KARDEŞİM"

Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcular stadyumdan ayrılırken, "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusu soruldu. Bazı futbolcular yanıt verdi.

Kerem Demirbay, "Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye'deyiz." dedi. Soruya gülen Kaan Ayhan, "Hiçbir fikrim yok" diye yanıtladı.

Mario Lemina, "Bu zor bir iş. İkisine de saygı duyuyorum. Onlara saygı duymalıyız ve anlamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay\'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt

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Son Dakika Spor Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emrah Aykol:
    Bu yüzden mi alman milli takımını seçtin..?????? 18 3 Yanıtla
  • u04m07y12:
    Bi iş yaptığın yok anca dayılan sağa sola. 8 2 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    riv riv riv vvv 7 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    gördük Türk olanları, hepsi ABD ye kaçtı. Demegoji yapma. 8 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Bu yüzden alman milli takımını seçtin kerem çakma milliyetçi 2 1 Yanıtla
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