İşte Kerem Demirbay'ın yeni adresi - Son Dakika
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İşte Kerem Demirbay'ın yeni adresi

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Galatasaray'da istediği süreyi bulamayan ve arayışta olan Kerem Demirbay'a Yunanistan'ın dev takımlarından Olympiakos talip oldu. Sarı-kırmızılılar ise 31 yaşındaki orta sahayı bedavaya bırakmak istemiyor.

10.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:13
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Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

OLYMPIAKOS İSTİYOR

Yunanistan basınından Sportdog'da yer alan habere göre; Olympiakos, Kerem Demirbay ile ilgileniyor. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da istediği süreyi bulamadığı için yeni bir arayışta olduğu ancak sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuyu bedava bırakmayacağı kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılıların geçen sezon Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, toplamda Galatasaray forması altında 61 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı. Kerem, bu sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 19 maçta sadece 464 dakika süre bulan Kerem Demirbay, 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 4.4 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SERGIO OLIVEIRA GİTMİŞTİ

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira da Olympiakos'a imza atmıştı. sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Yunan ekibinin yolunu tutan Portekizli futbolcu, 11 maçta forma giyse de skor katkısı yapamadı. 32 yaşındaki Oliveira'nın takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İşte Kerem Demirbay\'ın yeni adresi

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Son Dakika Spor İşte Kerem Demirbay'ın yeni adresi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Elvan Aydiner:
    Kerem Demirbay bence az süre alıyor Galatasaray de , takimi yeterince tanıyor ben olsam göndermem ve fazla süre veririm 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş İşler 0 0 Yanıtla
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