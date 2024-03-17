Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan. Biz Galatasaray'ız. Biz her zaman mücadele ederiz. İnandık ve mücadele edip kazandık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay, "Öncelikle çok mutluyum. 3 puanı aldık. Hak ettik ve takımımı da tebrik ediyorum. Tabii ki çok zor bir maç ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Enerji kattık. Oyuna giren oyuncularımıza da bize iyi geldi. Hakim Ziyech de Zaha da çok iyiydi. Sonuçta biz bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan. Biz Galatasaray'ız. Biz her zaman mücadele ederiz. İnandık ve mücadele edip kazandık bugün. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan da sakatlıksız gelir ve yoluna devam eder" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor maçında kendisinin uzaktan goller attığı ve bugün de Dries Mertens'ten uzaktan gol geldiğinin hatırlatılması üzerine Kerem Demirbay, "Mertens adamın dibi" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kerem Demirbay: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan aldık - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
Sizin düşünceleriniz neler ?