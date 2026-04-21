Kerem Kamal Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerem Kamal Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

21.04.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Arnavutluk'un Tiran kentinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 63 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, ilk turda Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde U23 dünya şampiyonu Moldovalı Vitali Eriomenco ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibine 6-5 mağlup oldu.

Kerem Kamal, bronz madalya müsabakasında ise Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:16:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.