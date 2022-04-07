Kerem Kamal: "Tarihi bir başarı elde ettik" - Son Dakika
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Kerem Kamal: "Tarihi bir başarı elde ettik"

07.04.2022 11:07
Kerem Kamal: "Tarihi bir başarı elde ettik"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal ve bronz madalya sahibi Osman Göçen, güreşteki hedeflerini aktarırken Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü örnek aldıklarını ifade etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal ve bronz madalya sahibi Osman Göçen, güreşteki hedeflerini aktarırken Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü örnek aldıklarını ifade etti.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal, dünyada örnek aldığı sporcuları aktardı. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Kamal, altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ettik. Yıldızlar, gençler olmak üzere toplam 19. madalyam. Ama en değerli madalyam şu anlık bu. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz altın madalya. Beğendiğim çok güreşçiler var. Dünya güreşinde efsane olmuş isimler var. Kaptanımız, abimiz olan Rıza Kayaalp, yabancılardan çok sevdiğim İranlı Hamid Suriyan, Ruslardan Roman Vlasov var. Bu tür sporcular ilgimi çekiyor. Ama en çok beğendiğim sporcu, 6 defa Dünya Şampiyonu, Olimpiyat şampiyonu olan Hamid Suriyan, favori güreşçilerden biri" ifadelerini kullandı.

Osman Göçen: "Sakatlıkla maça çıkıp bronz madalya kazandım"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 86 kiloda bronz madalya kazanan Osman Göçen, sakat sakat mücadele ettiğini ifade etti. Güreşte Taha Akgül'ü örnek aldığını söyleyen Göçen, "Yarı finalde son dakika talihsiz bir sakatlığım oldu. Maçı 6-6'dan kaybettim. Çok zorlu bir müsabakaydı. Oradan 3-5 müsabakasına çıktım, doktorum sağ olsun dizimle bayağı bir ilgilendi. Sakat sakat maça çıktım, çok şükür bronz madalya kazandım. Sakatlığım biraz neden oldu, yoksa daha rahat yenebilirdim. İnşallah önümüzdeki müsabakalarda altın madalya kazanırım. Maçlara çıkmadan önce Allah'a dua ediyorum. Güreşte Türkiye'nin ve Dünya'nın efsanevi güreşçilerinden Taha Akgül'ü örnek alıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kerem Kamal: Tarihi bir başarı elde ettik
Kerem Kamal: Tarihi bir başarı elde ettik

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Bronz Madalya, Altın Madalya, Kerem Kamal, Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kerem Kamal: 'Tarihi bir başarı elde ettik' - Son Dakika


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