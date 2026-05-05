Kerem Kazaz Bodrum Rallisi\'ni Kazandı

KEREM Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre ikilisi, Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun ikinci yarışı olan Bodrum Rallisi'ni değişken hava koşullarına rağmen en yakın rakiplerine 38 saniye fark atarak kazandı.

Perşembe günü seyirci özel etabı ile başlayan Bodrum Rallisi, Cuma günü anlık değişen hava şartlarıyla ekipler için stratejik açıdan zorluk yarattı. Islak zemin koşullarına rağmen performansını başarıyla sürdüren Kerem Kazaz, günü genel klasman lideri olarak noktaladı.

Cumartesi günü de geçilen 5 etabın 4'ünü kazanan Team Petrol Ofisi ekibi yarışı zirvede tamamladı.

Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz'ın bir sonraki yarışı, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ve 7–10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Portekiz Rallisi olacak.