Kerem Kazaz Letonya Rallisi'nde ikinci oldu

Ralli pilotu Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında düzenlenen Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, WRC3 kategorisinden yarışan 18 yaşındaki Kerem'in ekip arkadaşı Corentin Silvestre'yle 4 gün süren yarışta 300 kilometrelik parkuru ikinci olarak bitirdiği ifade edildi.
Letonya'daki WRC Masterlar Kupası'nda ise direksiyon başına geçen Uğur Soylu-Şener Güray ikilisinin üçüncü olduğu kaydedildi.
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