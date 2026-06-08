Kerem Kazaz, Yeşil Bursa Rallisi\'ni Kazandı

Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, 5-7 Haziran tarihleri arasında ellincisi düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'ni baştan sona lider götürerek kazanmayı başardı. Böylelikle 2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü yarışını bir dakikadan fazla farkla kazanarak liderliğini güçlendirdi.

5-7 Haziran tarihleri arasında ellincisi düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'ne cuma günü Hüseyinalan'daki seyirci özel etabı birinciliği ile başlayan Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, cumartesi günü geçilen 4 etabın 3'ünü kazanarak en yakın rakiplerine 1 dakikalık fark atarak büyük bir avantajın sahibi oldular. Özellikle yarışın en uzun ve en riskli etabı olan Dağ Güney etabındaki güçlü performansları ile pazar gününe daha rahat girebilme şansını elde ettiler.

Pazar günü de hata yapmayan Kerem Kazaz, Powerstage etabını da kazanarak Bursa'da maksimum puana ulaşmayı başardı. Böylelikle Bodrum Rallisi'nin ardından Bursa'da da zafere ulaşan Team Petrol Ofisi üst üste 2 yarış galibiyeti ile sezonun asfalt bölümünü tamamladı. - BURSA