Kerem Kurnaz Avrupa Şampiyonu

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Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 89 kiloda Kerem Kurnaz, silkmede 190 kilo ve toplamda 342 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda genç erkekler 89 kiloda Kerem Kurnaz, podyuma çıktı.

Milli sporcu, silkmede 190 kilo, toplamda da 342 kiloluk dereceleriyle kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı.

Kerem Kurnaz, koparmada ise 152 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü milli halterciyi, antrenörlerini ve sporcunun kulübünü başarıdan dolayı tebrik etti.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 15'i altın, 11'i gümüş, 8'i bronz olmak üzere 34'e yükseldi.