Kerem ve Orkun şov yaptı! Benfica, Porto\'yu deplasmanda dağıttı

Oa343862!:

İkiside antibatik bademler, bu kafalardan bi cacık olmaz. Hiçte gurur duymam. Bizi bu hale Erdoganin nefret dilidir. Bu memleket bitmiştir. Acil cunhuriyetin ve Atatürk ün kurduğu ilkeler dönmek lazım. Bu zihniyet bu ülkeyi bitirmiştir.