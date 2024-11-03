Kerem Yavaş: "3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk" - Son Dakika
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Kerem Yavaş: "3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk"

- Kerem Yavaş: "3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk" Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Hatayspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok ciddi pozisyon vermeden 3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk" dedi.

03.11.2024 19:47
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- Kerem Yavaş: "3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Hatayspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok ciddi pozisyon vermeden 3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Çok önemli 3 puan kazandık. Bizim adımıza zor bir mücadele oldu. Sezona iyi başlangıç yapamadılar. Hoca değişikliği oldu. Bizi ilgilendiren bölümü son 3-4 haftada rakibe üstünlük kurdukları maçlar ama sonuna gidemedikleri maçlar oldu. Bugün oyuncularımız isteğimizi sahaya yansıttılar. İlk devre hücumda 2-3 haftadır rakip sahaya yerleşemedik. Hatayspor kazandığı toplarla üzerime geldi. İlk devre birkaç tane top kaybı ile pozisyon verdik. İkinci devre mecburi oyuncu değişikliği; Umut Meraş'ın sakatlık durumundan dolayı. Beklediğimiz oyunun karşılığını alamadık ama bir hamle daha yaptık, Taşkın. Sakatlıktan kurtuldu iyi duruma geldi. Uzun süreli sakatlık sonradan dahil etmek daha iyi olacağını düşündük. Çok ciddi pozisyon vermeden 3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk. İyi puanlar topladık ve bunu devam ettirmiş olduk. Bundan sonraki maçlar için çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz ligde kalmak. İlerleyen yolda hedef değişikliği olur mu olmaz mı göreceğiz" şeklinde konuştu.

Eflatun-sarılı takımın duran toplarda gol bulamaması üzerine sorulan soruya Yavaş, "Bizim sıkıntımız hücumda. Duran topları, oyunun her alanı gibi çalışıyoruz. Duran top golü oyunun sıkıştığı anlarda sizi rahatlatır. Maalesef başarılı olamadık. Buradan da katkı almamız lazım. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma getireceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Hatayspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Yavaş: '3 puan kazandık ve ligdeki pozisyonumuzu koruduk' - Son Dakika

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