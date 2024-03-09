Kerem Yavaş: 'Altından kalkacak gücümüz var' - Son Dakika
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Spor

Kerem Yavaş: 'Altından kalkacak gücümüz var'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, 'Altından kalkacak gücümüz var. Kaliteli bir ekibiz' dedi. Maçın genelinde topa sahip olduklarını vurgulayan Yavaş, rakip ceza sahası çevresinde daha tehditkar olmaları gerektiğini söyledi. Son 8 maçta alacaklarını ceblerine koyup önümüzdeki maç için hazırlanacaklarını belirten Yavaş, hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

09.03.2024 23:22  Güncelleme: 23:26
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- Kerem Yavaş: "Altından kalkacak gücümüz var"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Altından kalkacak gücümüz var. Kaliteli bir ekibiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maçın genelinde topa sahip olduklarına vurgu yapan Yavaş, "Kendi sahamızda kazanmak için sahaya çıktığımız bir karşılaşmaydı. Rakip iyi hücum yapan bir takım. Maçtan önce de söylemiştim; puan tablosundaki yerleri daha yukarıda olabilirdi. Bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Rakip ceza sahası çevresinde biraz daha tehditkar olabilirdik. Kornerden gelen topta golü yedik ve mağlup olduk, üzüldük. Altından kalkacak gücümüz var. Kaliteli bir ekibiz. Son 8 maçta alacaklarımızı cebimize koyup önümüzdeki maç için hazırlanmaya başlayacağız. Hedefimizi ulaşmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Yavaş: 'Altından kalkacak gücümüz var' - Son Dakika

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