Kerem Yavaş: "Çok değerli 3 puan kazandık" - Son Dakika
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Kerem Yavaş: "Çok değerli 3 puan kazandık"

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- Kerem Yavaş: "Çok değerli 3 puan kazandık" Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe maçının ikinci yarısında oyunu kontrol eden tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Çok pozisyon üretemesek de skoru korumayı başardık.

19.10.2024 23:26
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- Kerem Yavaş: "Çok değerli 3 puan kazandık"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Göztepe maçının ikinci yarısında oyunu kontrol eden tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Çok pozisyon üretemesek de skoru korumayı başardık. Bizim için çok değerli 3 puan kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe ile geçen seneden beri tatlı bir rekabet var. İkimiz de 1. Lig'de rekabet sonucu mutlu sona ulaştık. Bugün tekrar Süper Lig'de bir araya geldik. Onlar da şampiyonlukları aynı hocayla ve aynı oyun anlayışıyla Süper Lig'de devam ettiler. Bu durum bizim için de aynıydı. Geçen sezon galip gelen taraf onlardı. Bu sefer kazanan biz olduk. Rakibimizi iyi tanıyorduk, keza onlar da bizi iyi tanıyorlardı. Fiziksel özelliklerini sahaya yansıtacaklarını biliyorduk. Teması seven, hücumda opsiyonlarına gitmek isteyen, kenara indiklerinde ortaları çok kullanan bir takım. Duran toplarda çok organizeler. Buradan da çok skor üretiyorlar. Maçın ilk devresi düşündüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun diğer tarafına, bire bir mücadeleye, kontra ataklar üretmeye başladık. İkinci devre oyunu kontrol eden biz olduk. Çok pozisyon üretemesek de skoru korumayı başardık. Bizim için çok değerli 3 puan kazandık. Hedef açısından da birebir rakibimiz olduğu için çok değerli galibiyet elde ettik" diye konuştu.

Göztepe'nin 5'li savunmayla oynamasına yönelik bek tercihleri sorulan Yavaş, Birkaç faktör oturuyorsa sahaya yansıtıyoruz. Çok istediğimiz rakip sahaya yerleşemedik ama solda Dubois, sağda Melih ile başladık. Caner'in bir sakatlığı vardı. Son 2-3 gündür bizimle antrenman yapabildi. Aldığımız bu karar rakibimize özellikle bize neler getireceğiydi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Yavaş: 'Çok değerli 3 puan kazandık' - Son Dakika

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