Kevin de Bruyne, Haaland ile arasındaki kimyayı eşiyle karıştırdı - Son Dakika
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Kevin de Bruyne, Haaland ile arasındaki kimyayı eşiyle karıştırdı

10.06.2023 08:15

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın toplantısında takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili soruya verdiği cevapla güldürdü. Belçikalı futbolcu, Haaland'ın takıma büyük bir kolaylık sağladığını söylerken, aralarındaki kimyayı eşiyle karıştırdı.

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın toplantısında konuştu. Belçikalı futbolcu, takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili soruya verdiği cevapla güldürdü.

"EŞİMLE ÇOK MUTLUYUM"

Basın toplantısında muhabir Kevin de Bruyne'ye, "Erling Haaland ile aranızdaki kimyadan bahseder misin? İlk görüşte aşk mıydı?" diye sordu. Belçikalı yıldızın bu soruya, "Hayır. Eşimle çok mutluyum." cevabını vermesi salonu kahkahalara boğdu.

"HAALAND SİZİN NE İSTEDİĞİNİZİ ANLIYOR"

Belçikalı yıldız Haaland için övgü dolu ifadeler kullanırken, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Inter'e karşı eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur." ifadelerini kullandı.

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Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kevin de Bruyne, Haaland ile arasındaki kimyayı eşiyle karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kevin de Bruyne, Haaland ile arasındaki kimyayı eşiyle karıştırdı - Son Dakika
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