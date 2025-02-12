Kevin Durant, 30.000 Sayı Barajını Aşan 8. Oyuncu Oldu - Son Dakika
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Kevin Durant, 30.000 Sayı Barajını Aşan 8. Oyuncu Oldu

NBA yıldızı Kevin Durant, Phoenix Suns ile Memphis Grizzlies arasındaki maçta attığı sayılarla kariyerinde 30.000 sayı barajını aşarak NBA tarihine geçti. Durant, bu başarıyı 1.101 maçta elde ederek LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar gibi efsanelerle aynı özel kategoride yer aldı.

12.02.2025 11:22
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NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant, Memphis Grizzlies'in Phoenix Suns'ı 119-112 yendiği maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşan 8'inci oyuncu oldu

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Phoneix Suns, Memphis Grizzlies ile evinde karşılaştı. Ev sahibi takım maçı 112-119 kaybetmesine rağmen maç Suns adına tarihe geçti. Phoenix ekibinin yıldızı Kevin Durant maçta attığı sayılarla NBA tarihinde kariyerinde 30.000 sayı barajını aşan 8'inci oyuncu olarak tarihe geçti. Kevin Durant, bu başarıyı maçın üçüncü çeyreğinde attığı serbest atışla ulaşarak; LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki ve Wilt Chamberlain ile birlikte özel bir kategoride yerini aldı.

Durant ayrıca, kariyerindeki 1.101'inci maçında bu başarıya ulaşarak Kareem Abdul-Jabbar ile aynı sayı maç sayısında bu rekoru yakalarken, tecrübeli oyuncuyu NBA tarihinde sadece bu başarıyı, 941 maç sonunda elde eden Wilt Chamberlain ve 960 maç sonunda 30 bin sayıya ulaşan Michael Jordan geçti.

2007 Draft'ında 7'nci sıradan NBA'e katılan Durant, 15 kez All- Star seçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kevin Durant, 30.000 Sayı Barajını Aşan 8. Oyuncu Oldu - Son Dakika

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