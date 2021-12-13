Ligin sondan 2. sırasındaki Magic'te Cole Anthony 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Franz Wagner 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Anthony Davis 'in forma giymediği maçta 30 sayı, 11 ribaunt, 10 asist, 3 blokla kariyerinin 101'inci "triple double"ına imza attı. Russell Westbrook ve Talen Horton-Tucker ise 19'ar sayılık katkıda bulundu.

Lig sonuncusu Pistons peş peşe 12. mağlubiyetini yaşadı. Cade Cunningham 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Frank Jackson da 25 sayıyla Pistons'ı ayakta tutmaya çalıştı.

James Harden 'ın yokluğunda Nets'i sırtlayan Durant, 8 Kasım'da 50 sayı kaydeden Stephen Curry 'yi geçerek sezonun en yüksek skor üreten oyuncusu oldu.

Son Dakika › Spor › Kevin Durant 51 sayıyla NBA'de sezonun en yüksek skoruna ulaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika: Dolardan yeni rekor geldi! Güncek kura göre 14 lirayı geçti

Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar