Bolu'da 24 Haziran tarihine kadar kamp yapacak olan ekip, 25 Haziran'da ise Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanıyor - Son Dakika

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