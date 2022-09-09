Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

09.09.2022 13:34
Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kadınlar kategorisinde milli sporcu Nur Banu Balkancı 112 puanla 18'inci, Sena Can 109 puanla 24'üncü, Aylin Sarmat 108 puanla 27'nci sırada yer aldı.

Skeet erkekler kategorisinde Salih Hafız 115 puanla 52'nci, Mustafa Serhat Şahin 112 puanla 61'inci, Onur Atak 109 puanla 62'nci oldu.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası yarın skeet karışık takım müsabakalarıyla devam edecek.

YORUMLAR
500
KKTC'de casusluk şüphesiyle yargılanan Rum vatandaşın tutukluluk süresi uzatıldı KKTC'de casusluk şüphesiyle yargılanan Rum vatandaşın tutukluluk süresi uzatıldı Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:35:35. #1.11#
SON DAKİKA: Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement