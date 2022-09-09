Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kadınlar kategorisinde milli sporcu Nur Banu Balkancı 112 puanla 18'inci, Sena Can 109 puanla 24'üncü, Aylin Sarmat 108 puanla 27'nci sırada yer aldı.
Skeet erkekler kategorisinde Salih Hafız 115 puanla 52'nci, Mustafa Serhat Şahin 112 puanla 61'inci, Onur Atak 109 puanla 62'nci oldu.
Plak Atışları Avrupa Şampiyonası yarın skeet karışık takım müsabakalarıyla devam edecek.
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