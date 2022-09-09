Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kadınlar kategorisinde milli sporcu Nur Banu Balkancı 112 puanla 18'inci, Sena Can 109 puanla 24'üncü, Aylin Sarmat 108 puanla 27'nci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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