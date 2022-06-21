Kick Boks Dünya Kupası ikincisi Deniz Şengür'ü, şampiyonalara ablası hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kick Boks Dünya Kupası ikincisi Deniz Şengür'ü, şampiyonalara ablası hazırlıyor

21.06.2022 11:05

Milli takım sporcusu ablasından etkilenerek başladığı kick boksta dünya kupasında ikinci olan 17 yaşındaki Deniz Şengür, dünya şampiyonu olmak için çalışıyor.

Milli takım sporcusu ablasından etkilenerek başladığı kick boksta dünya kupasında ikinci olan 17 yaşındaki Deniz Şengür, dünya şampiyonu olmak için çalışıyor.

Elazığ'da yaşayan ve 6 yaşındayken ablası Zelal Şengür'den etkilenip hobi olarak başladığı kick boks branşında disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla dereceler elde eden Şengür, bu sporu profesyonel olarak sürdürmeye karar verdi.

Genç sporcu, ablasının desteğiyle hazırlandığı ve katıldığı 2-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda "Low Kick" kategorisinde 65 kiloda ikinci oldu.

Tutkuyla bağlandığı kick boksta hedefini artıran Deniz, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 23 Haziran'da rakipleriyle yarışacak.

Deniz Şengür, derece elde edip milli takıma seçilmek istediği bu şampiyonaya Gençlik Spor Merkezi'nde ablasının antrenörlüğünde hazırlandı.

"Hayallerime bir adım daha yaklaştım"

Deniz Şengür, AA muhabirine, 11 yıl önce ablasını örnek alarak başladığı kick boksun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

"Ablam sürekli maçlara gidiyor, ben de sürekli heyecanla izliyordum." diyen Deniz, bu sporu yapmak istediğini ablasına söylediğini belirtti.

Deniz, "Bu sporda maçlara katılıp dereceler alarak ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istedim. İlk başlarda antrenmanlarda yoruluyordum, darbe alıyordum, canım acıyordu ama hiç pes etmedim." dedi.

Okul dışında bulduğu her fırsatta antrenman yaptığını anlatan Deniz, sabahları okul öncesinde dağ koşusuna gittiğini belirtti.

Deniz, akşam saatlerinde de müsabakalara katılarak, çalışma yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımın meyvesini almaya başladım. İlk başta katıldığım bölge maçlarında şampiyon oldum. Bu beni hırslandırdı. Türkiye şampiyonalarına katıldım. Burada Türkiye ikincisi oldum. Öz güvenim arttı. Daha sıkı çalışmaya başladım. Sabah akşam aksatmadan antrenman yaptım. Uluslararası maçlarda da dereceler elde ettim. Dünya kupasına katıldım, dünya ikincisi oldum. Hayallerime bir adım daha yaklaştım. Milli takım oyuncusu olmak istiyorum. En büyük hedefim dünya şampiyonası. Bayrağımızı en güzel şekilde taşımak istiyorum."

"En büyük destekçim şampiyon ablam"

Ablasıyla her zaman antrenman yaptıklarını belirten Deniz, ablasının her zorlukta yanında olduğunu aktardı.

Deniz, "En büyük destekçim ablam. Antrenmanlarda partner bulmakta zorlanıyorum. Kiloma denk kimseyi bulamıyorum. Ablamla birlikte antrenman yapıyorum. Bana destek olduğu için ablamı da gururlandırmak istiyorum. Maçlara hedeflerimi ve hayallerimi düşünerek çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

"Onu her zaman motive ediyorum"

Milli takım sporcusu Zelal Şengür de çocukluktan beri tutkuyla sürdürdüğü kick boksta kardeşine örnek olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bu sporu severek yaptığını ve kendinden sonra gelecek çocuk ve gençlere de örnek olmaya çalıştığını belirten Zelal, "Kardeşime de destek oluyorum. Son olarak 65 kiloda dünya ikincisi oldu. Ondan beklentim çok. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Orada elde edeceği başarıyla inşallah dünya şampiyonasına katılacak." diye konuştu.

Her gün aksatmadan antrenman yaptıklarını, sabah koşuya çıktıklarını anlatan Zelal, "Çok yorgun, bitkin olsa bile onu her zaman motive ediyorum. Güç, kuvvet, teknik, taktik her şeyi yüklemeye çalışıyorum. Sporcu olduğum için nerede nasıl müdahale etmem gerektiğini iyi biliyorum. Her türlü kardeşime yardımcı olmaya çalışıyorum. O da elinden geleni yapıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Hem tekvando hem de kick boksta uluslararası başarı peşinde Hem tekvando hem de kick boksta uluslararası başarı peşinde Meksika'da 14 binden fazla insanın katıldığı dünyanın en kalabalık boks dersi tarihe geçti Meksika'da 14 binden fazla insanın katıldığı dünyanın en kalabalık boks dersi tarihe geçti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick Boks Dünya Kupası ikincisi Deniz Şengür'ü, şampiyonalara ablası hazırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kick Boks Dünya Kupası ikincisi Deniz Şengür'ü, şampiyonalara ablası hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement