Kick Boks Gecesi Küçükçekmece'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kick Boks Gecesi Küçükçekmece'de

Kick Boks Gecesi Küçükçekmece\'de
01.08.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Loca Fight Club'ın organizasyonunda uluslararası dövüşçüler ringe çıkacak. Özel gece yarın.

Dünyanın önde gelen kick boks dövüşçüleri, organizatörlüğünü Loca Fight Club olarak Kürşat Şahin'in yaptığı gecede Küçükçekmece'de ringe çıkacak.

Organizatör Kürşat Şahin, bir kez daha Loca Fight Club olarak kick boks dövüşçülerini özel gecede Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde izleyicilerle buluşturacak. Türk sporcuların yanı sıra İran, Fas, Yunanistan ve Azerbaycan'dan dövüşçüler yarın saat 21.30'da başlayacak organizasyonda ter dökecek. Bu önemli gece öncesi bir otelde basın toplantısı düzenlenirken, kick boksçu Bahram Rajabzadeh onur konuğu olarak katıldı.

Rajabzadeh: "Ring yiğitler meydanıdır, cesareti olmayan çıkmasın"

Toplantıda konuşma yapan Rajabzadeh, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanıyorum ki güzel dövüşler olacak. Kaliteli dövüşler olacak. İyi olan kazansın. Buraya çay, kahve içmeye gelmedik. Ring yiğitler meydanıdır, cesareti olmayan çıkmasın. Buraya çıkmışsanız cesaretiniz vardır. Bu meydanda hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kürşat Şahin: "Bir yarış mücadelesi içerisindeyiz"

Sporculara seslenen Kürşat Şahin, "Avrupa'ya, dünyaya ayak seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince, dermanımızın yettiğince. Sizler, sporcu kardeşlerimizin sayesinde. Bir yarış mücadelesi içerisindeyiz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz sevdiğimiz işi, sevdiğimiz uğurda, ailemizden yuvamızdan uzak kalarak yapmaya çalışıyoruz. Sizler de bu yolda bize eşlik ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Kazasız, belasız bitirelim bu maçı. Ondan sonra 15 Kasım'da büyük bir gecemiz var. Orada hep beraber buluşmak üzere" şeklinde konuştu.

15 Kasım'da büyük maç

15 Kasım'da kazananın 1 milyon TL ödüle sahip olacağı özel gecede ringe çıkacak olan Berat Altıntop ile İsa Göçmen de duygularını paylaştı. İki sporcu, birbirine meydan okurken daha sonra face to face (yüz yüze) yaptı.

Boksörler ring öncesi yüz yüze geldi

Loca Fight Club'ta yarın Sattar Zangian - Hüseyin Çetinkaya, Salah Camel - Ömer Faruk Yabaş, Afra Adıyaman - Zehra Doğan, Kubilay Tarhan - Samet İşçan, Maria Tsiplostefanaki - Perihan İnce, Naiem Belfakıh - Hamza Gezgin, Khayal İsmailov - Ali Reza Ghanbari dövüşleri yapılacak. Tüm sporcular basın toplantısına katılırken, karşılaşma ve rakipleri ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Sporcular daha sonra tartıya çıktı ve face to face yapıldı.

Gece toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Küçükçekmece, Azerbaycan, Yunanistan, Kick Boks, Etkinlik, Yaşam, İran, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick Boks Gecesi Küçükçekmece'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi 600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Kütahya’da 5 dakikada 4 deprem Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı 70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
ATV’nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman’ın ismi değişti ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
Yeşilçam’ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu Yeşilçam'ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu
Altında yatay seyir sürüyor 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları

20:14
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
18:17
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi Dikkat çeken Gazze mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı
10:09
Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
09:53
Gurbetçilere “Hangi ülkede yaşamak istersiniz“ diye soruldu, yanıtları düşündürücü
Gurbetçilere "Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları düşündürücü
09:44
Akaryakıta zam geliyor Motorin 57 TL’yi aşıyor, benzin 55 TL’ye dayandı
Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı
09:41
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
09:40
Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
09:32
Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve Euro’da yükseliş sürüyor
Döviz piyasasında hareketlilik: Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor
09:21
Sinem’i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz
Sinem'i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz
09:18
Arda Turan’dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
09:12
Bayıltan mesai Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
09:10
Altında yatay seyir sürüyor 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 22:14:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kick Boks Gecesi Küçükçekmece'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.