Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım - Son Dakika
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Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım

21.05.2022 10:31

İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gençler 55 kiloda birinciliğe ulaşan Denizlili Selvinaz Cura, elde ettiği başarının çok gurur verici oluğunu belirterek, hedefinin milli takım forması giymek olduğunu söyledi.

İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gençler 55 kiloda birinciliğe ulaşan Denizlili Selvinaz Cura, elde ettiği başarının çok gurur verici oluğunu belirterek, hedefinin milli takım forması giymek olduğunu söyledi.

Merkezefendi ilçesinde hazırlandığı spor salonunda arkadaşları tarafından meşalelerle karşılanan Selvinaz Cura, yaptığı açıklamada, birçok kez il birinciliği kazandığı kick boksta Ege ve Akdeniz Bölge Şampiyonu ve Türkiye ikincisi olduğunu anlattı.

Selvinaz Cura, annesinin kick boksu erkek sporu olarak değerlendirdiği ve yapmamasını istediğini belirterek, "Daha sonra çevremdekiler de yapma, 'haftada 6 gün spor mu yapılır' dediler. Ben geçtiğimiz günlerde aldığım kupayla bu spordaki başarımı kanıtlamış olduğumu düşünüyorum." dedi.

Her zaman "kendi bildiği" yolda ilerlediğini aktaran Selvinaz Cura, şöyle konuştu:

"İstanbul'da düzenlenen kick boks organizasyonunda şampiyon oldum. Ayrıca çift branştan katılmıştım ve dünya ikinciliği kupam var. Birçok yabancı rakibimi yendim. İlk başlarda gözüme korkunç geliyordu. Yenemeyeceğimi düşünüyordum. İnandım tek tek yendiğimi gördüm. Çok gurur vericiydi. Hedefim Kocaeli'nde şampiyon olup, milli formayı giyip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Antrenör İsmail Kol ise öğrencisinin kendisine bu güzel duyguyu yaşattığı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım
Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım
Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım
Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick boksta altın madalya kazanan Denizlili sporcunun hedefi milli takım - Son Dakika


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