Kılıç Federasyon Kupası Samsun'da başladı, 612 sporcu derece için yarışacak - Son Dakika
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Kılıç Federasyon Kupası Samsun'da başladı, 612 sporcu derece için yarışacak

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Kılıç Federasyon Kupası Samsun\'da başladı, 612 sporcu derece için yarışacak
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Kılıç Federasyon Kupası, Samsun'da başladı; 27 ilden 612 sporcu 3 gün sürecek turnuvada derece için yarışacak. Federasyon Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, müsabakaların altyapıyı destekleyip olimpik sporcular yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıç Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'ndaki turnuvaya 27 şehirden 612 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, AA muhabirine, kadınlar kategorisinde 327, erkekler kategorisinde de 285 sporcunun 3 gün sürecek turnuvada dereceye girmek için ter dökeceğini söyledi.

Mücadeleler neticesinde başarılı olanlara ve dereceye girenlere federasyon tarafından ödüller verileceğini anlatan Hayber, "Müsabakalar, Türk eskriminin geleceğini ve altyapısını oluşturmaktadır. Sezon sonunda ilk dörtte tamamlayan sporcularımızı U12 ve U14 kategorisindeki altyapı milli takımlar gelişim kampında değerlendireceğiz. Buradaki temel amacımız olimpik sporcular çıkartmaktır. Geleceğin olimpik sporcularının çıkmasına vesile olacak müsabakaları yaparak rol modeller eşliğinde Türk bayrağını göklerde dalgalandırılacak sporcuları bulmaktır." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara sporcu göndermeyi hedeflediklerini vurgulayan Hayber, şunları kaydetti:

"Bir önceki olimpiyatlarda Samsun'dan Nisanur Erbil, Ankara'dan Enver Yıldırım ülkemizi temsil etti. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcuların çoğalmasını istiyoruz. Bu da altyapıyı destekleyerek, altyapıda yarışan sporcuların gelişimine katkı sunacak müsabakaları ve kampları daha çok organize ederek gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir köşesinden katılan gençleri bu sporun içerisine dahil ederek olimpik sporcuları ortaya çıkartacağız."

Organizasyon, 18 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
TurnuvaSamsunSporSon Dakika

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